Homem invade loja de aparelhos celulares e furta equipamentos eletrônicos em BH

Uma loja de aparelhos celulares foi furtada no bairro Santo André, na região noroeste de Belo Horizonte. O homem consegue invadir o estabelecimento com calma e fica por cerca de cinco minutos no local, escolhendo os produtos que seriam levados. Foram furtados uma televisão, um notebook e sete celulares. O caso foi registrado pelo circuito de segurança. Veja a reportagem completa no vídeo acima.