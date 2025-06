Idosa é atropelada por trem e sobrevive no interior de Minas

Imagens de câmeras de segurança flagram o momento em que uma idosa foi atropelada por um trem na cidade de Carandaí, a cerca de 135 km de Belo Horizonte, na região Central de Minas Gerais. No vídeo, a mulher aparece andando na lateral da via férrea e de repente corre para atravessar antes de o trem passar, mas não dá tempo e acaba sendo atingida. A vítima, de 68 anos, foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levada para o hospital. Apesar do forte impacto, ela sobreviveu e teve apenas ferimentos leves.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!