Incêndio destrói ferro-velho e ameaça casas em Belo Horizonte

Um incêndio de grandes proporções atingiu um ferro-velho no bairro Taquaril, na região Leste de Belo Horizonte, nesta sexta-feira (27). As chamas, que começaram durante a limpeza de um terreno por um morador, se alastraram rapidamente devido ao vento forte. Vários moradores, percebendo o perigo, usaram mangueiras para conter o fogo até a chegada do Corpo de Bombeiros, que precisou de cerca de 15 mil litros de água para controlar as chamas. O incêndio comprometeu a estrutura de um imóvel, e a proprietária precisou deixá-lo. O dono do ferro velho expressou tristeza ao perder seu meio de sustento. A Defesa Civil foi chamada e voltará ao local para uma avaliação mais detalhada.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!