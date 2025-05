Jovem é preso com grande quantidade de drogas em moto por app em BH

Um jovem de 19 anos foi preso no bairro Luxemburgo, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, suspeito de tráfico de drogas e homicídio. O homem transportava quase 400 pinos de cocaína e R$325 em dinheiro. A abordagem ocorreu enquanto ele estava em uma moto de aplicativo. Segundo a polícia, a droga seria distribuída em aglomerados da capital mineira. O jovem é também o principal suspeito do homicídio de um homem envolvido com facções do Rio de Janeiro. O suspeito, que nega envolvimento na morte, já possui passagens por homicídio e tráfico.



