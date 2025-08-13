Logo R7.com
Cidade Alerta MG

Juiz nega pedido de sigilo em processo de marido de delegada suspeito de matar gari em BH

Decisão ocorreu devido à falta de critérios legais para sigilo no caso

Cidade Alerta|Do R7

O juiz responsável pelo caso do empresário suspeito de matar um gari em BH negou o pedido da defesa do homem de atribuir segredo de Justiça ao ocorrido e a preservação dos dados da delegada. O magistrado afirmou que não se tratava de crime sexual ou violência contra mulheres, o que não configuraria a necessidade de sigilar os atos processuais.

