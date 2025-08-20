Justiça nega bloqueio de bens de assassino confesso de gari e esposa delegada

A Justiça em Belo Horizonte não decretou o bloqueio de bens do empresário Renê da Silva Nogueira Júnior, assassino confesso do gari Laudemir de Souza Fernandes, e da delegada Ana Paula Balbino, sua esposa, no valor de R$ 3 milhões. A decisão, da juíza Ana Carolina Rauen Lopes De Souza, do Tribunal do Júri de Belo Horizonte, foi divulgada na tarde desta quarta-feira (20). O pedido de bloqueio de bens havia sido solicitado pela defesa do gari e pelo Ministério Público Estadual com a justificativa de uma futura indenização aos familiares da vítima.



Na decisão, a juíza argumenta que não há qualquer indício de que esteja ocorrendo a dilapidação de patrimônio. Além disso, a magistrada entendeu que a pretensão de bloqueio de bens deve se dar na esfera cível e não na área de investigação criminal.



