"Lugar que morre mais gente em BH", diz sogro de vítima de engavetamento no Anel Rodoviário

O sogro e a esposa do motorista de aplicativo que ficou ferido no acidente entre ônibus e carros, no Anel Rodoviário, na região oeste de Belo Horizonte, contaram detalhes da batida. Ezequias Rodrigues desabafou dizendo que é o “lugar que morre mais gente em BH".



O acidente, causado por um ônibus desgovernado, levou duas vítimas ao Hospital João 23, na região centro-sul de Belo Horizonte. O ônibus teria perdido os freios na descida da rodovia.



“Pelo que eu sei, ele tava em serviço, transportando uma outra pessoa. Ele está sentindo fortes dores e tá vindo pra cá [Hospital João 23]. Não sei como é o estado da outra pessoa que estava no carro, mas estamos aguardando aqui”, contou Ezequias.



“O carro dele tombou, virou de um lado pro outro. Aparentemente não ficou muito bem o carro não”, narra Ezequias. O sogro contou que a vítima está sentindo dores no corpo e na cabeça.



A outra vítima encaminhada ao pronto-socorro ainda não foi identificada. Segundo o Corpo de Bombeiros, 20 pessoas foram envolvidas na batida.