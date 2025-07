Mãe discorda de diagnóstico e agride pediatra em hospital no interior de Minas

A Polícia Militar foi acionada até o Hospital Municipal de Ipatinga, a 200 km de Belo Horizonte, após uma médica ser agredida por uma mulher dentro da unidade. Segundo a Secretaria de Saúde, a pediatra estava de plantão quando atendeu uma criança de dois anos e receitou medicamentos, liberando o paciente para casa. A mãe, inconformada com a decisão, partiu para cima da médica com violência.



A profissional, que pediu para não ser identificada, sofreu agressões físicas e psicológicas. O secretário de Saúde afirmou que esse tipo de violência tem se tornado frequente no hospital, especialmente durante os atendimentos de urgência e emergência. Uma enfermeira também relatou ter sido agredida recentemente por um paciente.



De acordo com o Conselho Federal de Medicina, os casos de agressão a médicos aumentaram 68% nos últimos dez anos. Em 2023, foram registrados 4.500 boletins de ocorrência, o que equivale a 12 profissionais agredidos por dia no Brasil.



