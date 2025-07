Mãe é atacada por homem após proibir relacionamento do suspeito com a filha dela, de 14 anos, em MG

A polícia de Janaúba, a 600 km de Belo Horizonte, no Norte de Minas Gerais, está à procura de um homem de 45 anos suspeito de tentativa de feminicídio contra duas mulheres: a mãe da menina com quem o suspeito se relaciona e a companheira dela. O agressor atacou as vítimas com um facão e um chicote, causando ferimentos graves no rosto e no pescoço de ambas.



O motivo das agressões estaria ligado à relação proibida do homem com a filha da vítima, uma adolescente de apenas 14 anos. A mãe da menina proibiu a relação da filha com o homem. Porém, a própria adolescente saiu em defesa do suspeito e apoiou os ataques contra a mãe.



O caso é acompanhado pelo Conselho Tutelar e pela Polícia Civil desde março deste ano, quando a mãe da adolescente foi denunciada pela própria filha por tê-la agredido com uma mangueira. A mulher alegou que a punição era para corrigir o relacionamento que a filha mantinha com o homem desde os 13 anos.



Na casa estavam também duas crianças, de 4 e 7 anos, que foram retiradas do local e ficaram sob cuidados de um amigo da família. O suspeito permanece foragido, e as autoridades continuam o rastreamento para capturá-lo.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!