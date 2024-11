Micro-ônibus desgovernado bate em muro em Sabará (MG) e prensa jovem

Câmeras do circuito de segurança flagram o momento em que o motorista de um micro-ônibus perde o controle da direção e bate no muro de uma casa. Na ocasião, uma adolescente que estava no local foi atingida e prensada contra a parede. A vítima ficou ferida e quebrou o pé. As 12 crianças que estavam no micro-ônibus usavam o cinto de segurança e não ficaram feridas.