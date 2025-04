Motociclista perde controle de moto, bate e derruba poste em Uberlândia (MG)

Um motociclista, de 25 anos, ficou ferido depois de bater em um poste de iluminação pública em uma avenida de Uberlândia, cidade do triângulo mineiro a 537 km de Belo Horizonte. A estrutura caiu imediatamente. Segundo o Corpo de Bombeiros, o piloto perdeu o controle da direção antes de colidir. Ele foi socorrido com uma fratura na perna e levado para o pronto-socorro do Hospital de Clínicas da UFU (Universidade Federal de Uberlândia).



