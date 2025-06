Motociclistas flagram momento em que carreta tomba e provoca acidente na Grande BH

Imagens feitas por motociclistas flagraram o momento em que um caminhão perde o controle em uma curva na BR-262, na altura da cidade de Juatuba, na região metropolitana de Belo Horizonte, enquanto seguia para a capital mineira. O veículo tomba no acostamento, e o motorista fica preso na cabine. Nas imagens é possível observar os motociclistas tentando quebrar o para-brisa para resgatar o condutor, que foi atendido por uma equipe da concessionária da via. A Polícia Rodoviária investiga se o acidente foi causado por excesso de velocidade, falha mecânica ou imperícia. A sinalização foi reforçada no local para evitar novos acidentes. Apesar do susto, ninguém se feriu gravemente.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!