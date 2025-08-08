Motorista persegue condutor que causou acidente e deixou prejuízo de R$ 5.000 em BH

Uma motorista registrou o momento em que foi atingida por outro veículo na avenida Presidente Carlos Luz, no bairro Caiçara, na região Noroeste de Belo Horizonte. A vítima conta que após a colisão decidiu seguir o condutor responsável para tentar solucionar a situação. O acidente danificou a roda dianteira do carro, além da lataria e da direção, com prejuízo estimado em mais de R$ 5.000.



