Motorista persegue condutor que causou acidente e deixou prejuízo de R$ 5.000 em BH

Batida danificou a roda dianteira do carro, além da lataria e da direção

Cidade Alerta|Do R7

Uma motorista registrou o momento em que foi atingida por outro veículo na avenida Presidente Carlos Luz, no bairro Caiçara, na região Noroeste de Belo Horizonte. A vítima conta que após a colisão decidiu seguir o condutor responsável para tentar solucionar a situação. O acidente danificou a roda dianteira do carro, além da lataria e da direção, com prejuízo estimado em mais de R$ 5.000.

