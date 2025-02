Motoristas clandestinos ameaçam taxistas na disputa por passageiros no aeroporto de Confins (MG)

Motoristas clandestinos, conhecidos como “piolhos”, estariam ameaçando taxistas na disputa por espaço e passageiros no Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, na Grande BH. Segundo uma das vítimas, as ameaças podem partir até para violência física. A ação dos clandestinos não estaria acontecendo apenas na região do aeroporto, outros pontos de transporte para Confins registram a presença dos motoristas.