Mulher é agredida após cair em golpe ao tentar vender televisão em site de compras

Uma mulher foi agredida após cair em um golpe durante a venda de uma televisão pela internet. A vítima conta que anunciou o aparelho por R$ 1.700 para comprar mantimentos e fraldas para o filho. Após combinar a venda, ela enviou a TV por um motorista de aplicativo, mas descobriu que não receberia o valor a menos que pagasse uma suposta taxa de R$ 799. Desesperada, ela localizou o endereço do comprador e invadiu o local para recuperar a TV. Ao sair com o aparelho, foi surpreendida por uma mulher que, segundo ela, estava escondida no banheiro e a atacou com golpes de cerâmica. A vítima levou mais de oito pontos no rosto e foi socorrida pelo SAMU. A Polícia Civil investiga o caso.



