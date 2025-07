Mulher é assassinada após denunciar marido por abuso da filha em Mateus Leme (MG)

Uma mulher de 35 anos foi assassinada no último sábado (12), em Mateus Leme, na região metropolitana de Belo Horizonte. O corpo da vítima foi encontrado com marcas de tiro em uma estrada de terra. A principal suspeita da família é de que o autor do crime seja o próprio marido, de 37 anos. Dias antes do feminicídio, a mulher havia registrado um boletim de ocorrência contra o companheiro, denunciando o abuso sexual da filha mais velha, de 15 anos. O homem está foragido desde 2014, com dois mandados de prisão em aberto e uma pena de quase 39 anos a cumprir por um homicídio anterior. A Polícia Civil investiga o caso.



