Mulher é encontrada morta em sua cama e companheiro suspeito está foragido em MG

Aline da Silva Rosa, de 35 anos, foi encontrada morta em sua residência, sobre a cama, na cidade de Brumadinho, na região Metropolitana de Belo Horizonte. O companheiro dela, Edmar dos Santos Miranda, é o principal suspeito do crime e está foragido.



Segundo familiares, o relacionamento do casal era conturbado e marcado por brigas frequentes.“Ela me contou que um dia iria se separar, mas não se separou. Ele bebia muito, usava drogas e distanciava ela da família”, desabafou a irmã da vítima.



Na noite anterior ao crime, uma vizinha ouviu a discussão e levou uma das filhas de Aline para sua casa. Por volta de 1h da madrugada, Edmar teria ido à casa do irmão, afirmando que a companheira estava passando mal, e desapareceu em seguida.



A mulher apresentava sinais de agressão, incluindo traumatismo craniano, e havia indícios de veneno próximo a utensílios domésticos.



Edmar já possui histórico criminal, incluindo agressões a uma ex-companheira, e a polícia segue em busca do suspeito, que permanece foragido. Familiares pedem rapidez nas investigações e que a justiça seja feita. “Era uma pessoa muito boa, amorosa, ajudava todo mundo. Agora, mais uma mãe trabalhadora foi vítima da covardia de um homem.”, comentou um amigo da família.



