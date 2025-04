Mulher invade casa de ex e coloca fogo nele após ataque de ciúmes em Nova Lima (MG)

Uma mulher invadiu a casa do ex-marido e colocou fogo nele no bairro Jardim Canadá, em Nova Lima, na região Metropolitana de Belo Horizonte. A vítima, identificada como Jonas Paulo Augusto Moreira, de 34 anos, teve 98% do corpo queimado. Segundo a Polícia Militar, no momento do crime, o homem estava em casa com a atual namorada e a ação pode ter sido motivada por ciúme.



A ex-mulher de Jonas é Priscilla Alcantara Martins, de 30 anos. Conforme as investigações, a incendiária teve ajuda de um homem, que também já foi identificado pela polícia.



De acordo com testemunhas, Priscilla tinha intenção de queimar todo o imóvel. Para impedir a ação, Jonas, com o corpo já em chamas, abraçou a ex-mulher, que também teve queimaduras. O relacionamento do casal durou quatro anos e eles estavam há três meses separados.



A vítima foi socorrida e levada para uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento). Em seguida, Jonas foi transferido ao hospital João 23, em Belo Horizonte. A Polícia Civil informou que a suspeita, que está hospitalizada, teve a prisão em flagrante ratificada por tentativa de homicídio e será encaminhada ao sistema prisional quando receber alta.