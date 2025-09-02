Logo R7.com
Cidade Alerta MG

Polícia conclui que mãe que agrediu filha de 2 anos cometeu crime de tortura em BH

Delegado detalhou que as agressões iam de socos e pontapés até tentativa de sufocamento

Cidade Alerta|Do R7

A Polícia Civil de Minas Gerais concedeu coletiva nesta terça-feira (02) para detalhar as investigações sobre o caso da mãe flagrada agredindo a filha de dois anos no bairro Lindéia, na região do Barreiro, em Belo Horizonte. De acordo com o delegado responsável, as imagens registradas por uma câmera instalada no quarto pela própria família mostram não apenas violência doméstica, mas também indícios de crime de tortura.

O vídeo, entregue pelo pai da criança, revela socos, tapas, pontapés e até momentos em que a mãe coloca o rosto da filha contra a cama, impedindo que ela respirasse. A polícia afirmou que a menina correu risco de morte diante da escalada das agressões.

Ainda segundo o delegado, a mulher alegou estar sobrecarregada com os cuidados dos filhos gêmeos e as atividades domésticas, além de enfrentar um processo de separação.

O pai relatou que já suspeitava das agressões desde 2024, quando a filha apresentou fraturas e hematomas que a mãe atribuía ao irmão gêmeo. As versões, no entanto, não correspondiam à gravidade das lesões.

A mulher foi conduzida à delegacia, mas permaneceu em silêncio durante o depoimento. A investigação segue para apurar por que apenas uma das crianças era alvo das agressões.

