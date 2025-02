Polícia desmantela quartel general do tráfico em casa de ex militar do exército, em BH No local um homem foi preso em flagrante e policiais encontraram quase novecentas porções de cocaína e maconha

Cidade Alerta|Do R7 04/02/2025 - 20h10 (Atualizado em 04/02/2025 - 20h10 ) twitter

