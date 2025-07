Polícia prende dois jovens suspeitos de roubo com arma falsa no centro de BH Com apoio do sistema ‘Olho Vivo’, assaltantes foram localizados dentro de um ônibus e detidos

Cidade Alerta|Do R7 07/07/2025 - 18h40 (Atualizado em 07/07/2025 - 18h40 )

