Polícia prende suspeito de agredir e estuprar idosa em Belo Horizonte

Um homem foi preso no bairro Tirol, na região do Barreiro, em Belo Horizonte, por agredir e abusar sexualmente de uma idosa de 61 anos. A vítima descreveu que o agressor a ameaçou com uma arma falsa para que retirasse as roupas. As investigações duraram cerca de 20 dias, e o suspeito foi identificado por meio de DNA. O homem, com extensos antecedentes criminais, confessou o roubo, mas negou o estupro, apesar das evidências. O celular da vítima, vendido pelo criminoso, não foi recuperado.



