Quadrilhas criam consórcio para comprar grandes quantidades de droga na Grande BH

Uma grande apreensão de drogas na cidade de São Joaquim de Bicas, na Grande BH, revelou um esquema de consórcio entre quadrilhas da região metropolitana. Foram apreendidas 410 barras de maconha, totalizando cerca de 250 quilos, e um prejuízo de cerca de R$1,2 milhões. Segundo as investigações, as organizações criminosas se uniram em um esquema buscando reduzir os custos de compra e transporte da droga. A origem da maconha ainda está sob investigação, podendo ser de outro estado ou de países fronteiriços.



