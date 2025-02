Suspeito de matar adolescente de 13 anos na Grande BH confessa crime após prisão

O homem suspeito de matar uma adolescente, de 13 anos, que estava desaparecida em Ribeirão das Neves, na região Metropolitana de Belo Horizonte, confessou o crime após ser preso pela polícia nesta terça-feira (11). Ele foi encontrado após buscas da Polícia Civil.



De acordo com o boletim de ocorrência, João das Graças Pachola foi identificado depois que testemunhas contaram à polícia que Stefanye Vitória Teixeira Ferreira foi vista entrando em um carro cinza, que teve a placa anotada. A polícia cruzou os dados e chegou ao suspeito.



Após uma denúncia anônima, ele foi encontrado escondido na casa da mãe. Segundo a esposa do homem, ele desapareceu no domingo (09), dia em que a menina foi vista pela última vez.



Pachola foi preso e confessou o crime. Ele levou a polícia ao local onde estava o corpo da adolescente, na divisa entre Ribeirão das Neves e Esmeraldas, na Grande BH.



A Polícia Civil acionou a Polícia Militar, para acompanhar a ocorrência. A perícia foi acionada. O carro foi levado para um pátio e o homem para a delegacia.



Relembre o caso



Stefanye foi vista pela última vez no domingo (09), quando saiu de casa para encontrar uma amiga, mas não chegou ao destino. Segundo a família, a distância entre as residências é de três quarteirões.



A amiga contou que havia combinado de se encontrar com Sthefany, mas que ela não apareceu. Os pais colocaram cartazes, pelo bairro, pedindo informações. Uma delas dizia que alguém teria visto a adolescente sendo colocada em um carro prata.



Welton Ferreira, pai de Stefanye, esteve em delegacias, hospitais, UPAs e necrotérios, mas não encontrou a menina. Segundo ele, ela é uma menina tranquila e não teve desentendimentos com a família.