Suspeito é preso assistindo televisão enquanto cadáver de vítima estava no quarto ao lado em BH

Um homem foi preso suspeito de matar uma mulher em uma ocupação no bairro Granja Werneck, na região norte de Belo Horizonte. O preso assistia televisão no quarto ao lado de onde estava o cadáver.



O suspeito contou três versões diferentes do caso aos policiais que atenderam a ocorrência. Segundo a polícia, nenhuma delas se conectavam.



A perícia atestou que se tratava de um homicídio quando a vítima foi encontrada. Ela tinha marcas de cortes no pescoço e o rosto coberto por um cobertor.



O suspeito foi preso e levado a uma unidade de saúde. Foram encontradas marcas de briga no corpo dele durante os exames.



No local do crime, a polícia recolheu uma faca que pode ter sido utilizada no crime. A vítima ainda não foi identificada.