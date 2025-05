Touro à solta causa tumulto e assusta moradores em Belo Horizonte

Um touro ficou amarrado por aproximadamente uma hora no canteiro central da Avenida Bento Simão, no bairro São Bento, na região Centro-sul de Belo Horizonte. O animal, deixado por um homem, gerou curiosidade para pedestres e motoristas na área. Depois de algum tempo, o proprietário apareceu e levou o touro embora. A situação foi registrada por telespectadores da RECORD MINAS e chamou atenção pela situação inusitada.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!