Tutora denuncia morte brutal de cadela a tesouradas em petshop de BH

A cadelinha Zoe foi morta à tesouradas em um petshop no Lourdes, bairro nobre de Belo Horizonte. Segundo relatos da tutora do animal, o suspeito teria sido o tosador do estabelecimento. Imagens das câmeras de segurança da clínica registraram o momento em que o homem agrediu a cachorrinha. A Polícia Civil de Minas Gerais está investigando o caso para apurar os fatos. Segundo o petshop, o funcionário não tinha apresentado problemas anteriores, mas, diante o caso, foi demitido.