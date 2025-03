Vídeo mostra invasão a casa durante roubo milionário em BH

Vídeos de circuitos de segurança registram a ação dos criminosos que invadiram uma casa no bairro Sion, na região Centro-sul de Belo Horizonte, no último sábado (1°). Os criminosos deixaram um prejuízo avaliado em mais de R$2 mihões. Segundo relatos, os suspeitos agiram de maneira violenta e agrediram os reféns. "Momentos de muita tortura. Uma das vítimas teve uma arma com tanta força na boca que perdeu um dos dentes", conta parente que não quis ser identificada.