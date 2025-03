Vítima de stalking é perseguida há três anos e vive sob ameaças em Belo Horizonte

Uma mulher denuncia que está sendo perseguida há pelo menos três anos por uma ex-namorada do marido, que se relacionou com ele em um período em que o casal estava separado. A perseguidora acredita ser a verdadeira esposa e faz ameaças constantes à Adriana, até mesmo com um revólver. Até o carro da vítima foi incendiado. Ela teme sair de casa e vive sob constante terror.



Adriana registrou diversos boletins de ocorrência contra a mulher e percebeu que estava sendo vítima de stalking, crime que passou a ser investigado em 2023. A Polícia Civil confirmou que, em agosto de 2024, o inquérito foi concluído e enviado à Justiça, com o indiciamento da suspeita pelos crimes de stalking e dano qualificado, devido à destruição do carro de Adriana.



