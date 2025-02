Condutor de moto por aplicativo avança semáforo e causa acidente grave no Carlos Prates, região Noroeste da capital Duas pessoas ficaram gravemente feridas e foram socorridas para o hospital Odilon Behrens Minas Gerais|Núbia Roberto, da Record Minas 25/01/2025 - 11h17 (Atualizado em 25/01/2025 - 11h17 ) twitter

Motociclista seguia sentido centro quando bateu em três motos que realizavam passagem por uma rua paralela Guarda Civil Municipal

A batida aconteceu na rua Monte Santo, esquina com a Avenida Pedro II, no bairro Carlos Prates, na região Noroeste de Belo Horizonte. De acordo com a Guarda Municipal responsável pela ocorrência, o motociclista seguia sentido centro quando bateu em três motos que realizavam passagem pela rua paralela.

Por conta do impacto, todas as motos perderam a direção e caíram. Duas vítimas ficaram gravemente feridas, uma sofreu fratura na região do ombro e a outra na perna direita. A Guarda Civil isolou a área e prestou ajuda até a chegada do SAMU, que levou as vítimas para o Hospital Odilon Behrens, no bairro São Cristóvão, Região Noroeste.

O teste do bafômetro feito no motofretista deu negativo para álcool, mas ficou claro que a imprudência dele ao avançar o sinal vermelho colocou em risco a vida de várias pessoas, inclusive da passageira que estava com ele.

Uma equipe da Guarda viu quando o motociclista por aplicativo avançou o sinal Guarda Civil Municipal

A pista foi totalmente liberada e a ocorrência será entregue na delegacia de trânsito para as investigações.