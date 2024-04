Confira a programação cultural do fim de semana em Belo Horizonte Capital mineira recebe show e espetáculos, com eventos gratuitos e variados

Publicidade 1 / 5

Reprodução/Redes Sociais

Belo Horizonte recebe shows e espetáculos neste fim de semana. Quem abre a agenda é o espetáculo Viva contando histórias colhidas pelos artistas do Instituto Hahaha com residentes de instituições de longa permanência para idosos, contempladas no projeto “Minha História Virou Arte”. A entrada é gratuita.

No sábado, a banda mineira de pagode Akatu agita a capital mineira com um show luau. O grupo promete mais de quatro horas de evento em um palco 360°. No CCBB, museu mais visitado da América Latina, está em cartaz o espetáculo Fausto. A peça mostra a busca incessante pelo desejo de conhecimento e mostra ainda como a sociedade contemporânea lida com as dificuldades.

O Centro Cultural também recebe o espetáculo Leão Rosário. A peça teve como inspiração as criações de Arthur Bispo do Rosário, artista visual sergipano, e traz temas como o tempo, a morte, a velhice, o poder, o engano e a razão.

No domingo (14), a cantora mineira Nádia Campos traz o show gratuito da turnê “Luz Peregrina” para Belo Horizonte. O projeto foi inspirado nas viagens da musicista. Confira a programação completa do fim de semana a seguir:

Espetáculo Viva

Dias: 12, 13 e 14 de abril

Horário: 20h e 15h.

Local: Teatro Sesiminas (R. Padre Marinho, 60 - Santa Efigênia-BH)

Entrada gratuita

Retirada: https://bileto.sympla.com.br/event/92864/d/250250/s/1707805

Luau Akatu

Dia: 13 de abril

Horário: 17h

Local: La Vista | BH Outlet - BR 356, 7515 - Belvedere, Belo Horizonte, Minas Gerais

Valor: R$ 70

Vendas: https://www.centraldoseventos.com.br/luaudoakatu

Fausto

Temporada: De 5 a 24 de abril

Horário: 20h

Local: Teatro I do Centro Cultural Banco do Brasil - Praça da Liberdade, 450 - Funcionários, Belo Horizonte/MG

Valor: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia)

Vendas: ccbb.com.br/bh

Leão Rosário

Data: de 21 de março a 22 de abril

Horário: 19h

Local: Teatro II - Centro Cultural Banco do Brasil Belo Horizonte - Praça da Liberdade, 450 - Funcionários, Belo Horizonte/MG

Valor: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia)

Vendas: ccbb.com.br/bh

Turnê Luz Peregrina

Dia: 14 de abril

Horário: 18h

Local: Teatro Centro Cultural Unimed Minas (R. da Bahia, 2.244) - Belo Horizonte

Entrada gratuita

Retirada: https://bileto.sympla.com.br/event/92181?share_id=1-copiarlink