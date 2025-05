Coruja é resgatada na garagem de uma casa em Conselheiro Lafaiete (MG) Animal da espécie coruja-da-torre tinha uma fratura na asa esquerda e passou por atendimento veterinário Minas Gerais|Bruno Menezes, do R7 23/05/2025 - 15h55 (Atualizado em 23/05/2025 - 15h55 ) twitter

Recomendação em casos como esse é de que o Corpo de Bombeiros seja acionado Corpo de Bombeiros / divulgação

Militares do Corpo de Bombeiros resgataram na manhã desta sexta-feira (23), na garagem de uma residência, em Conselheiro Lafaiete, a 100km de Belo Horizonte, uma coruja-da-torre. O animal estava ferido, com uma fratura na asa esquerda.

Os militares utilizaram técnicas adequadas para garantir a segurança do animal durante a captura. A coruja precisou ser encaminhada para receber atendimento veterinário. Assim que estiver em condições de retornar à natureza, ela será devolvida ao seu habitat natural.

O Corpo de Bombeiros alerta que, em casos como esse, não é recomendado que as pessoas façam a captura de um animal silvestre por conta própria. O correto é acionar a corporação por maio do telefone 193.

