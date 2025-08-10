Criança e outras três pessoas morrem em acidente entre carro e van em MG Dezesseis pessoas ficaram feridas e com o impacto da batida os dois veículos foram parar nas margens da rodovia Minas Gerais|Bruno Menezes e Antônio Paulo, da RECORD MINAS 10/08/2025 - 11h26 (Atualizado em 10/08/2025 - 11h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Três pessoas ficaram presas às ferragens e precisaram ser resgatadas pelos bombeiros Corpo de Bombeiros / Divulgação

Uma grave colisão frontal entre um carro de passeio e uma van deixou quatro pessoas mortas e 16 feridas na noite deste sábado (9), na altura do km 181 da BR-452, zona rural de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. O acidente ocorreu por volta das 23h14 e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e de atendimento médico de emergência.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, as vítimas seguiam de Uberlândia para Nova Ponte após saírem de uma igreja, quando o carro, que trafegava no sentido contrário, bateu de frente com a van. O impacto arremessou os dois veículos para as margens da rodovia.

Nove vítimas foram levadas ao Pronto-Socorro da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), cinco para a Unidade de Atendimento Integrado (UAI) do bairro Tibery e duas para a UAI Pampulha.

‌



Entre as vítimas fatais estão uma criança, encontrada fora da van, o motorista e uma passageira do veículo coletivo, além do condutor do carro, que ficou preso às ferragens. Após a perícia, as equipes realizaram o desencarceramento de três vítimas presas nos veículos.

A rodovia ficou parcialmente interditada durante o atendimento, e as causas do acidente serão investigadas.

