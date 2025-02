Criminosos ameaçam motorista e ateiam fogo em ônibus em Ribeirão das Neves (MG) Os suspeitos deixaram uma carta em ameaça aos responsáveis por um dos presídios instalados na cidade Minas Gerais|Leandro Wagner 31/01/2025 - 05h08 (Atualizado em 31/01/2025 - 07h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Criminosos renderam o motorista e atearam fogo no coletivo. Ninguém se feriu.

Um ônibus da Linha 119 (Veneza / Lagoinha) foi incendiado na madrugada desta sexta-feira (31), nas proximidades da Br -040 no bairro Florença em Ribeirão das Neves.

Segundo a PM, três homens armados com um revólver e um facão invadiram o coletivo. Eles ameaçaram o motorista e em seguida atearam fogo. As chamas altas ameaçaram outros veículos, que estavam próximas ao ônibus. No momento do ataque apenas o condutor estava no veículo.

Antes de fugirem, os autores deixaram uma carta com o funcionário da empresa. Nela, eles dizem que o ataque é uma retaliação a morte de um detento por falta de atendimento médico, dentro da Penitenciária Público Privada (PPP) localizada na cidade de Ribeirão das Neves.

Eles ainda ameaçam futuros ataques, caso as pendências , como melhoria nos direitos dos detentos e outros cuidados básicos não sejam atendidos, pela direção da unidade prisional.

Ninguém se feriu no incêndio. A Polícia Militar procura pelos suspeitos que fugiram em seguida.