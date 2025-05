Dia de fúria em Brumadinho, na Grande Belo Horizonte Homem assalta posto de combustível, agride a mulher e a filha de 1 mês em casa, volta para rua e ainda briga com motorista Minas Gerais|Ricardo Vasconcelos, da Record Minas 29/05/2025 - 17h47 (Atualizado em 29/05/2025 - 17h47 ) twitter

Suspeito brigou com motorista de aplicativo no centro de Brumadinho

Um homem roubou um posto de combustível, fugiu para casa, agrediu a mulher e a filha de 1 mês de vida, voltou para rua e ainda se envolveu em uma briga com um motorista de aplicativo. A saga de suspeito em fúria aconteceu nessa quinta-feira (29), em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o 48º BPM (Batalhão de Polícia Militar), era por volta de 5h, quando, simulando estar armado, Jhon Herbete Gonçalves Mendes, de 31 anos, rendeu o funcionário de um posto de combustível. Tomou R$ 600 e fugiu a pé. A vítima não ficou ferida. A PM foi avisada sobre o crime e partiu para as buscas ao assaltante.

Ainda segundo a PM, poucos minutos depois do crime, entrou um novo chamado no 190 de violência doméstica. As viaturas foram à residência, mas o suspeito já havia fugido. Além de agredir a mulher e a filha, ele quebrou vários objetos e móveis da casa.

‌



Durante as buscas, o militares descobriram que o suspeito das duas ocorrências era a mesma pessoa. Foi quando entrou o terceiro chamado via 190. Desta vez, sobre uma briga nas imediações da rodoviária de Brumadinho. Jhon Herbete se desentendeu com um motorista de aplicativo e agrediu o trabalhador. Testemunhas registraram o flagrante da briga. Novamente, ele escapou antes da chegada das viaturas.

Depois de várias diligências, os PMs acabaram encontrando o homem em uma “boca de fumo”, no bairro Progresso, em Brumadinho, onde foi abordado e preso. Com ele foi encontrado parte do dinheiro do assalto, cerca de R$ 206. Com pelo menos 10 passagens pela polícia por diversos crimes, Jhon foi encaminhado a delegacia de plantão de Ibirité.

