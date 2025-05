Dois homens são presos após furtar carro com carga de remédios no bairro Glória, em BH Polícia Militar conseguiu localizar esconderijo e recuperar material furtado Minas Gerais|Luccas Almeida*, da Record Minas 16/05/2025 - 17h53 (Atualizado em 16/05/2025 - 17h53 ) twitter

Todos os remédios furtados foram recuperados Reprodução/POLÍCIA MILITAR

Dois homens foram presos suspeitos de furtar um veículo com uma carga de remédios no bairro Glória, região noroeste de Belo Horizonte, na manhã desta sexta-feira (16). O caso ocorreu no início da tarde de ontem.

O furto da carga aconteceu no início da tarde de quinta-feira (15). Câmeras de segurança flagraram o momento em que a dupla se aproxima de uma Saveiro estacionada. Um dos homens abre o porta-malas, onde estaria a carga de remédios, enquanto o outro entra pela porta. Logo em seguida os suspeitos fogem com o veículo.

Segundo o Boletim de Ocorrência, após o roubo, os autores clonaram a placa da Saveiro e a deixaram escondida em uma garagem. Depois, usaram os números do veículo roubado em um outro carro, que serviria como disfarce.

Nesta sexta, a Polícia Militar conseguiu identificar o esconderijo, onde estavam a Saveiro furtada e a carga de remédios. Os dois suspeitos foram presos no local.

De acordo com a PM, os homens têm passagens pelos crimes de furto, porte ilegal de arma de fogo, formação de quadrilha e receptação. Após as prisões, eles foram conduzidos para a delegacia onde ficarão à disposição da justiça.

*Estagiário sob supervisão de Arnon Gonçalves

