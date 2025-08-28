Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Em entrevista exclusiva, Lula fala sobre investimentos em Minas e anuncia novo programa social

Presidente visita Minas nesta sexta (29) e também comentou sobre o tarifaço dos EUA e a dívida do estado com a União

Minas Gerais|Do R7

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • Lula concedeu uma entrevista exclusiva ao Balanço Geral MG, no Palácio da Alvorada, em Brasília.
  • O presidente visitará Minas Gerais nesta sexta-feira (29) para anunciar investimentos e inaugurar obras.
  • Lula comentou a expectativa para as eleições de 2026 e a dívida de Minas com a União.
  • O presidente também abordou questões sobre tarifas e anunciou um novo programa social.

Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Em entrevista exclusiva ao Balanço Geral, Lula fala da expectativa para as eleições de 2026
Em entrevista exclusiva ao Balanço Geral, Lula fala da expectativa para as eleições de 2026 Reprodução/Record Minas

O presidente Lula (PT) recebeu o apresentador Lair Rennó para uma entrevista exclusiva ao Balanço Geral MG, nesta quinta-feira (28), no Palácio da Alvorada, em Brasília (MG). Em três blocos, eles conversaram sobre a relação do presidente com Minas, eleições de 2026, política externa e a dívida do estado com a União.

Lula visita Minas Gerais nesta sexta-feira (29) para anunciar investimentos e inaugurar obras. Veja a entrevista completa nos vídeos a seguir:

1 - Lula sobre investimentos em MG, visita ao estado e divida com a União

2 - Presidente fala da expectativa para as eleições de 2026


3 - Lula fala sobre tarifaço e anuncia novo programa social

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.