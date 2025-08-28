Em entrevista exclusiva, Lula fala sobre investimentos em Minas e anuncia novo programa social
Presidente visita Minas nesta sexta (29) e também comentou sobre o tarifaço dos EUA e a dívida do estado com a União
O presidente Lula (PT) recebeu o apresentador Lair Rennó para uma entrevista exclusiva ao Balanço Geral MG, nesta quinta-feira (28), no Palácio da Alvorada, em Brasília (MG). Em três blocos, eles conversaram sobre a relação do presidente com Minas, eleições de 2026, política externa e a dívida do estado com a União.
Lula visita Minas Gerais nesta sexta-feira (29) para anunciar investimentos e inaugurar obras. Veja a entrevista completa nos vídeos a seguir:
1 - Lula sobre investimentos em MG, visita ao estado e divida com a União
2 - Presidente fala da expectativa para as eleições de 2026
3 - Lula fala sobre tarifaço e anuncia novo programa social
