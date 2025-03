Escola de BH suspende aulas por infestação de piolhos de pombos O retorno de alunos e professores da Escola Estadual Padre Matias está previsto para a próxima segunda-feira (31), após dedetização Minas Gerais|Rosildo Mendes, da RECORD MINAS 27/03/2025 - 13h58 (Atualizado em 27/03/2025 - 13h58 ) twitter

Pombos invadiram as salas de aula da escola Escola Estadual Padre Matias, em Belo Horizonte Reprodução/Redes Sociais

Por causa de uma infestação de piolhos de pombos, as aulas no período noturno da Escola Estadual Padre Matias, situada no bairro Glória, região Noroeste de Belo Horizonte, foram suspensas. A Secretaria de Estado de Educação (SEE/MG) informou que o retorno de alunos e professores à unidade está previsto para a próxima segunda-feira (31), após a conclusão das medidas emergenciais.

A situação foi identificada na última quarta-feira (26), quando a SEE/MG iniciou um novo processo de dedetização na escola, visando conter a proliferação dos piolhos oriundos das aves. Para garantir a segurança de toda a comunidade escolar durante o procedimento, as aulas foram suspensas no período noturno. Apesar da interrupção, as atividades serão devidamente repostas, assegurando o cumprimento dos 200 dias letivos previstos para o ano.

Além da dedetização, uma equipe da Superintendência Regional de Ensino (SRE) Metropolitana B, responsável pela coordenação da unidade, está acompanhando o caso de perto e avaliando outras intervenções necessárias. Entre as medidas previstas, destaca-se a instalação de um novo telhado, que impedirá o acesso das aves à escola, contribuindo para a prevenção de futuras infestações.

A SEE/MG ressaltou que a escola realiza regularmente procedimentos de limpeza e dedetização, mas que, diante deste episódio, serão tomadas medidas adicionais para assegurar um ambiente saudável e seguro para alunos, professores e demais funcionários. O órgão garantiu ainda que continuará monitorando a situação e, se necessário, adotará novas ações preventivas para evitar a reincidência do problema.

Veja a nota completa da SEE/MG:

“A Secretaria de Estado de Educação (SEE/MG) informa que deu início a um novo processo de dedetização na Escola Estadual Padre Matias na tarde dessa quarta-feira (26/3). Para garantir a segurança de toda a comunidade escolar durante o procedimento, as aulas foram suspensas no período noturno, com retorno previsto para a próxima segunda-feira (31/3). No entanto, as atividades serão devidamente repostas, sem nenhum prejuízo, em cumprimento aos 200 dias letivos previstos no ano letivo.

Conforme informado anteriormente, uma equipe da Superintendência Regional de Ensino (SRE) Metropolitana B, responsável pela coordenação da unidade, está acompanhando de perto o caso e avaliando as intervenções necessárias, entre elas, novas instalações de telhado, que irão impedir o acesso das aves.

É importante destacar que a escola realiza regularmente limpeza e outras intervenções para evitar a proliferação de pragas. Um procedimento de dedetização foi realizado recentemente e a SEE/MG continuará monitorando a situação e tomará as medidas adicionais para assegurar um ambiente saudável e seguro para a comunidade escolar."