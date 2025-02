‘Falcão’, traficante de BH foragido há 7 anos, é preso em Ouro Preto (MG) Homem tem quatro mandados de prisão em aberto, diversas passagens e é considerado de alta periculosidade Minas Gerais|Bruno Paz* e Bruno Menezes, da RECORD MINAS 25/01/2025 - 16h59 (Atualizado em 25/01/2025 - 17h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Falcão foi preso com armas, anotações do tráfico documento falso e carro clonado PMMG/Divulgação

O traficante “Falcão”, de 40 anos, considerado de alta periculosidade pelas forças de segurança de Minas Gerais, foi preso no fim da manhã deste sábado (25), em Ouro Preto, a 101 km de Belo Horizonte. Foragido há sete anos, ele tem passagens por vários homicídios, tráfico de drogas e posse de arma de fogo.

De acordo com os militares que efetuaram a prisão, Falcão foi responsável por guerras entre facções no Aglomerado da Serra entre os anos de 2007 a 2011.

Nos registros também consta contra ele quatro mandados de prisão. Segundo a Polícia Militar, dois por condenação com penas que, juntas, somam 56 anos de prisão. Outros dois mandados de prisão temporária com inquérito de homicídio do Tribunal do Júri.

Com o homem a polícia apreendeu duas pistolas, sendo uma glock 9mm e uma PT ponto 40, além de documento falso, várias anotações do tráfico e um carro clonado.

‌



*Sob supervisão de Bruno Menezes