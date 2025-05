Falsa policial é presa tentando conseguir atendimento prioritário em hospital de BH Mulher foi abordada na saída da unidade de saúde por investigadores da Polícia Civil. Ela utilizava roupas da instituição Minas Gerais|Mariana Taveira, da RECORD MINAS* e Bruno Menezes, do R7 20/05/2025 - 18h54 (Atualizado em 20/05/2025 - 19h01 ) twitter

Mulher teria se passado por policial em outro hospital de BH

Uma mulher suspeita de se passar por Policial Civil para ter acesso à consultas prioritárias no Hospital das Clínicas, na região central de Belo Horizonte, foi presa pela Polícia Civil no fim da manhã desta terça-feira (20).

A denúncia foi feita para a instituição e com ela o investigadores encontraram um vasto material de identificação da Polícia Civil como uniforme, jaleco e ele ainda portava um arma de pressão e um coldre. Dentro do carregador da arma foi encontrada munição intacta de arma calibre .380.

De acordo com o boletim de ocorrência, na hora da abordagem dos investigadores, na porta do hospital, a mulher teria admitido que não não era policial e que “tinha perdido”, uma referência para o fato de que a farsa tramada por ela tinha sido descoberta.

Um circuito de segurança mostra ela entrando na unidade de saúde com uma blusa de frio branca com o logo da Polícia Civil. A abordagem da mulher pelos investigadores foi filmada. Ela estava acompanhada do filho de 12 anos. O pai do adolescente foi acionado para buscá-lo.

‌



Ainda de acordo com testemunhas, a mesma mulher teria se passado por Policial Civil em consultas em outro hospital de Belo Horizonte.

*Sob supervisão de Bruno Menezes

