Filhote de cão é resgatado após dois dias preso entre muros, em Betim Animal foi salvo pelo Corpo de Bombeiros no bairro Vila das Flores; abertura no muro precisou ser feita para garantir o resgate Minas Gerais|Rosildo Mendes/ Record Minas 03/08/2025 - 19h14 (Atualizado em 03/08/2025 - 19h14 )

Um filhote de cão foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros neste domingo (3), após passar dois dias preso entre os muros de divisa de duas casas, na rua das Roas, no bairro Vila das Flores, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Os bombeiros decidiram realizar uma abertura controlada de aproximadamente 40 cm² na parede de alvenaria para retirar o filhote Corpo de Bombeiros/ divulgação

Segundo os militares, o animal estava na situação desde a última sexta-feira (1º), sem conseguir sair sozinho, e já apresentava sinais de debilidade. Foram empregadas diversas técnicas de resgate, com uso de ferramentas manuais e métodos de salvamento terrestre.

Filhote de cão é resgatado após dois dias preso entre muros, em Betim Corpo de Bombeiros/ divulgação

Diante da dificuldade inicial e do risco de agravamento no estado de saúde do filhote, os bombeiros decidiram realizar uma abertura controlada de aproximadamente 40 cm² na parede de alvenaria.

A intervenção foi feita com autorização e orientação aos moradores das duas casas envolvidas. Após o procedimento, o animal foi retirado com segurança, sem sinais aparentes de ferimentos graves, e entregue aos cuidados da solicitante, que se responsabilizou por sua tutela.