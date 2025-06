Fim de semana será de clima seco e temperaturas amenas em Minas; massa de ar frio retorna na segunda-feira (9) Segundo o Inmet, o tempo permanece estável em boa parte do estado neste sábado e domingo, mas pancadas de chuva podem ocorrer no Sul mineiro; BH terá baixa umidade e clima seco Minas Gerais|Luccas Almeida, da Record Minas* 07/06/2025 - 12h37 (Atualizado em 07/06/2025 - 12h37 ) twitter

O fim de semana em Minas Gerais será marcado por céu claro a parcialmente nublado, com temperaturas amenas e clima seco, embora haja possibilidade de pancadas de chuva em algumas regiões. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), uma massa de ar frio avançará sobre o estado no início da próxima semana, provocando declínio das temperaturas em boa parte das regiões mineiras.

Fim de semana em BH é de céu claro a particialmente nublado

Na manhã deste sábado (7), a temperatura mínima registrada foi de 8°C nas regiões Sul, Sudoeste e Campos das Vertentes. A máxima prevista é de 34°C no Norte de Minas. Em Belo Horizonte, os termômetros marcaram mínima de 15,5°C e a máxima prevista é de 27°C.

Segundo o Inmet, as condições climáticas deste fim de semana se devem à atuação de uma massa de ar seco sobre o estado. No entanto, devido à intensificação de áreas de instabilidade atmosférica sobre o estado de São Paulo, há previsão de pancadas de chuva de intensidade moderada a forte no Sul de Minas, especialmente a partir da tarde de domingo (8).

Baixa umidade

‌



A população de Belo Horizonte e da Região Metropolitana deve ficar atenta aos baixos índices de umidade relativa do ar. A previsão para este sábado e domingo é de clima seco, com umidade mínima em torno de 45% durante a tarde.

Recomendações da Defesa Civil:

‌



• Hidrate-se ao longo do dia;

• Prefira alimentos leves e frescos, como saladas, frutas e carnes grelhadas;

‌



• Evite frituras;

• Durma em local arejado e umidificado por umidificadores ou com bacias de água no ambiente;

• Evite atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol entre 10h e 17h;

• Evite banhos muito quentes, para não ressecar ainda mais a pele — use hidratantes, se necessário;

• Em caso de problemas respiratórios, procure um especialista;

• Não provoque queimadas em lotes vagos, matas ou florestas. Em caso de incêndio, acione o Corpo de Bombeiros (193), a Defesa Civil (199) ou a Polícia Militar (190).

* Com supervisão de Andréa Silva, da Record Minas

