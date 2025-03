Foragido condenado pelos atos de 8 de janeiro é preso em MG Homem foi condenado pelos crimes de tentativa de golpe de Estado, dano qualificado, entre outros Minas Gerais|Maria Luiza Reis, do R7 21/03/2025 - 08h47 (Atualizado em 21/03/2025 - 08h59 ) twitter

Homem foi condenado por furtar réplica da Constituição Federal de 1988, que estava exposta no Supremo Tribunal Federal Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Polícia Federal prendeu, nesta quinta-feira (20), em São Lourenço, a 387 km de Belo Horizonte, um homem condenado pelo STF (Supremo Tribunal Federal) pelos crimes cometidos durante os ataques às sedes dos Três Poderes, em Brasília, em 8 de janeiro de 2023. A prisão contou com o apoio da Polícia Militar de Minas Gerais.

O homem, que estava foragido, foi sentenciado a 17 anos de prisão pelo STF. Ele foi condenado pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado, deterioração de patrimônio tombado e associação criminosa armada.

Entre os atos praticados, destaca-se o furto de uma réplica da Constituição Federal de 1988, que estava exposta no Supremo Tribunal Federal, durante a invasão violenta do prédio. O condenado, além de cumprir a pena de reclusão e detenção, também terá que pagar uma indenização de R$ 30 milhões por danos morais coletivos, de forma solidária com os demais envolvidos nos ataques.

A Polícia Federal informou que a prisão ocorreu após a expedição do mandado de prisão pelo STF. O homem foi localizado e encaminhado para uma unidade prisional, onde ficará à disposição da Justiça.