Gato com cabeça presa em cano mobiliza militares do Corpo de Bombeiros em MG Animal aparentava viver na rua e foi resgatado em segurança Minas Gerais|Luccas Almeida, da RECORD MINAS* 28/05/2025 - 17h51 (Atualizado em 28/05/2025 - 17h55 )

Gato não teve ferimentos Corpo de Bombeiros/ Divulgação

Um gato necessitou de socorro do Corpo de Bombeiros após ficar com a cabeça presa em um cano de PVC de uma casa na manhã desta quarta-feira (28), no bairro Monterrey, em Bocaiúva, na região norte do estado. O animal foi resgatado sem ferimentos.

Segundo os militares, o felino veio da rua e entrou na casa por dentro do encanamento de PVC, material plástico utilizado em construção civil. Durante a tentativa de sair do local, o animal acabou preso pela cabeça e ficou imobilizado. A dona da residência, ao identificar a situação, acionou os bombeiros.

Após a ação cautelosa de um militar, o gato foi resgatado. Nenhum tutor do animal foi identificado, o que pode significar que ele poderia estar vivendo nas ruas. Após o resgate, ele foi solto na área externa da casa em segurança.

*Sob supervisão de Arnon Gonçalves

