Homem é morto a tiros em posto de gasolina em Funilândia (MG) Polícia Civil investiga o caso, mas testemunhas afirmam que o autor teria achado que a vítima estaria se relacionando com a ex-companheira dele Minas Gerais|Arnon Gonçalves, da RECORD MINAS 28/05/2025 - 18h52 (Atualizado em 28/05/2025 - 19h12 )

Empresário tentou fugir dando ré, mas bateu em outro veículo

A família de um empresário, de 25 anos, pede por justiça, após ele ser morto a tiros em um posto de gasolina, em Funilândia, a 80 km de Belo Horizonte. O crime teria sido motivado por ciúmes.

Uma testemunha relatou para a Polícia Militar que, na última segunda-feira (26), Paulo Henrique Gonçalves Pereira chegou ao posto e estacionou próximo às bombas. Os dois estavam conversando quando um terceiro homem saiu de trás de uma das máquinas, sacou a arma e efetuou vários disparos na direção do empresário.

Segundo a testemunha, Paulo ainda teria tentado fugir, engatando a marcha à ré e acelerando o veículo, mas bateu em uma kombi estacionada no pátio. Nesse momento, o autor trocou o carregador da arma e efetuou mais disparos na direção da porta do motorista. O empresário morreu ainda no local.

Populares revelaram para os militares que o homem que aparece armado nas imagens é um atirador esportivo conhecido, que possui arma de fogo registrada. Eles contaram, ainda, que a motivação do crime seria o fato de Paulo estar em um relacionamento amoroso com a ex-esposa do autor.

‌



Em conversa com a mulher citada, ela negou para os militares que tenha uma relação com o empresário e disse que o ex-marido estava “paranoico e depressivo”, e não aceitava o término. Ela contou, ainda, que já tinha registrado um boletim de ocorrência contra ele por ameaças.

Após cometer o crime, o homem fugiu a pé e entrou em uma área de mata da região. Para as buscas, os militares contaram com a ajuda do helicóptero Pégasus e equipes de ronda com cães, mas o autor não foi localizado.

‌



Em nota, a Polícia Civil disse que apura as circunstâncias e autoria do homicídio, e que ninguém foi conduzido a delegacia até o momento.

