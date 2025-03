Homem é morto após atacar policial com facão durante abordagem em Raposos (MG) Após a agressão e resistência do suspeito, militares reagiram com tiros Minas Gerais|Do R7, com Lucas Alcântara, da Record Minas 17/03/2025 - 11h11 (Atualizado em 17/03/2025 - 11h15 ) twitter

Após a agressão e resistência do suspeito, os militares reagiram com tiros Reprodução/Google Street View

Um homem morreu após golpear um policial com um facão na noite deste domingo (16), no bairro Matadouro, em Raposos, na região metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o Boletim de Ocorrência, o caso aconteceu durante uma briga familiar, quando a PM foi acionada para conter a confusão. O homem, conhecido como “Tininim”, estaria sob efeito de drogas e ameaçando pessoas no meio da rua.

Ainda segundo o B.O, no momento da abordagem, o homem teria reagido e atacado um dos policiais com golpes de facão. Após a agressão e resistência do suspeito, os militares reagiram com tiros.

O policial ferido foi encaminhado ao Hospital de Raposos para atendimento. O suspeito não resistiu aos disparos. No local, foram apreendidos um facão e os documentos que estavam com o homem.