Homem é preso após furtar equipamentos de fotógrafo e vender por R$ 50, na Praça da Savassi, em BH Drone e câmeras furtadas foram localizadas em oficina de conserto de sapatos; material está avaliado em R$ 8 mil Minas Gerais|Arnon Gonçalves, da Record Minas 27/05/2025 - 16h06 (Atualizado em 27/05/2025 - 16h25 )

Material recuperado está avaliado em R$ 8 mil Reprodução/POLÍCIA MILITAR

Um homem foi preso após furtar um drone e câmeras de um repórter fotográfico na Praça da Savassi, em Belo Horizonte, na manhã desta terça-feira (27). Suspeito do crime vendeu os equipamentos por apenas R$ 50.

Segundo militares, o repórter foi até a Praça Diogo de Vasconcelos, conhecida como Praça da Savassi, na região centro-sul da capital, para tirar fotos para o jornal onde trabalha. Em um dado momento, ele retirou a mochila das costas e a colocou sob um banco.

O repórter conta que se afastou para continuar as filmagens e quando retornou não encontrou mais a bolsa. Dentro da mochila haviam lentes de câmera fotográfica, um drone e outros objetos que usava no trabalho, avaliados em cerca de R$ 8 mil reais.

Ele acionou a polícia, que iniciou um rastreamento para localizar o autor, com base nas descrições dadas pela vítima. O suspeito foi encontrado andando na Avenida do Contorno, ainda com a mochila furtada nas costas. Ele foi abordado e confessou o crime. No entanto, já não havia mais nada dentro da bolsa.

‌



Ao ser questionado, o homem revelou ter vendido todos os produtos por apenas R$ 50 em uma oficina de conserto de sapatos no bairro Santo Antônio. Ele ainda contou que o receptador queria pagar apenas R$ 30 reais pelos produtos.

Os militares foram até a oficina e identificaram o homem responsável pela compra e também os equipamentos. Tanto o receptador quanto o autor do furto foram encaminhados para a delegacia onde estarão à disposição da Justiça.

