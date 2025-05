Homem é preso por estuprar adolescentes após baile funk em BH Garotas de 13 e 15 anos foram levadas para uma casa onde o crime teria sido cometido Minas Gerais|Luccas Almeida, da RECORD MINAS 27/05/2025 - 18h05 (Atualizado em 27/05/2025 - 18h17 ) twitter

Vítimas moram no Aglomerado da Serra

Um homem foi preso e outro está foragido são suspeitos de estuprarem duas adolescentes, uma de 13 e outra de 15 anos, quando elas voltavam de um baile funk no Aglomerado da Serra, em Belo Horizonte, na madrugada desta terça-feira (27).

Segundo boletim de ocorrência, as vítimas foram inicialmente abordadas por dois homens durante o baile. Elas teriam sido convencidas a fazer um lanche em uma barraca próxima ao local da festa, mas na verdade, foram levadas à uma casa, onde a jovem de 15 foi estuprada.

Durante a ação, a vítima conseguiu se desvencilhar do agressor e fugir para a rua com sua amiga. O suspeito do crime ainda não foi identificado pela polícia.

Ainda segundo a PM, após fugirem do local, as adolescentes foram para os arredores de onde ocorria o baile, para se esconderem do agressor. Nesse momento, as jovens foram novamente abordadas por outro homem, de 22 anos, que teria oferecido ajuda para guiá-las para um local seguro.

‌



O homem conseguiu convencer as garotas a entrar em um lava-jato abandonado na rua Trifana, ainda no Aglomerado. No local, o suspeito estaria abusando da vítima de 13 anos, quando foi surpreendido pela polícia no meio da ação. O autor resistiu à abordagem dos militares, mas foi preso em flagrante.

*Sob supervisão de Arnon Gonçalves

