Homem é resgatado após cair de terraço e ficar pendurado a 12 metros de altura em MG Ocorrência foi em Manhuaçu, a 280 km de BH. Vítima fazia serviço na fachada de um prédio Minas Gerais|Bruno Paz, da RECORD MINAS 22/02/2025 - 20h15 (Atualizado em 22/02/2025 - 20h17 )

Bombeiros utilizaram técnica de rapel para resgatar vítima Corpo de Bombeiros

Um homem de 29 anos caiu do terraço de um prédio e ficou pendurado na manhã deste sábado (22), em Manhuaçu, cidade localizada há 280 km de Belo Horizonte. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o homem ficou pendurado do 4º andar, a uma altura aproximada de 12 metros de altura.

O trabalhador realizava um serviço externo afixando estruturas metálicas na fachada de um prédio, localizado no km 37, da BR-262, quando se desequilibrou e caiu. Ele ficou travado pelo equipamento de segurança que utilizava.

Miliares do Corpo de Bombeiros precisaram utilizar técnica de rapel para resgatar o homem que se queixava de dores na lombar. Depois de salvo, ele foi conduzido para o Hospital Regional de Manhuaçu para receber atendimento médico.

*Sob supervisão de Bruno Menezes