Homem fica em estado grave após briga por dívida em BH Desentendimento teria ocorrido por causa de uma venda de uma motocicleta Minas Gerais|Túlio Lopes, do R7 Minas, e Núbia Roberto, da RECORD MINAS 21/06/2025 - 12h15 (Atualizado em 21/06/2025 - 12h15 )

Um homem de 25 anos ficou em estado grave após uma briga por dívida em Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Militar (PM), o caso ocorreu na rua Rua Erva Mate, no bairro Piratininga, na região de Venda Nova, em Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima foi agredida a pauladas e pedradas. Ela foi encaminhada para o Hospital Risoleta Neves, também na região de Venda Nova.

Ainda segundo a PM, o desentendimento ocorreu devido a um desacordo sobre a venda de uma motocicleta. A vítima sofreu várias pancadas na cabeça, sendo socorrida por uma viatura militar até o Risoleta Neves.

